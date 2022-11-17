محافظ جنوب سيناء يستقبل المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو لبحث سبل التعاون

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الدكتورة "نوريا سانز" المدير الإقليمي لمكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو" بالقاهرة، والدكتور عبد العزيز زكي أخصائي برامج قطاع العلوم بمكتب اليونسكو الإقليمي، وذلك بمكتب المحافظ بشرم الشيخ.



جاءت الزيارة بهدف بحث سبل وأوجه التعاون بين المحافظة ومنظمة اليونسكو علي هامش أعمال الدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ COP 27.

تناول اللقاء سبل وأوجه التعاون بين المحافظة والمنظمة وزيادة الدعم المخصص للمناطق الاثرية والثقافية بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار والجهات المعنية.

يشار إلى أن مدير مكتب اليونسكو قد قامت بزيارة إلى متحف شرم الشيخ لتفقد قاعات العرض والاستماع إلى شرح مبسط عن المتحف وما يحويه من قطع أثرية ذات قيمة تاريخية.

وأعربت الدكتورة نوريا عن سعادتها بلقاء محافظ جنوب سيناء لأول مرة، وأبدت إعجابها بما تم تحقيقه بمدينة شرم الشيخ استعدادا لمؤتمر تغير المناخ، واستقبالها لجميع وفود العالم بشكل متميز اشادت به الوفود، لافتة ان شرم الشيخ ضمن اتفاقية الأمم المتحدة للمدن التي تكافح العنصرية والتمييز.

كما أشادت بالمتحف وأهميته في عرض الحضارة المصرية للزائرين، مؤكدة أن متحف شرم الشيخ يعد قلعة للترويج سياحيًا للمدينة، ومروجاً وباحثا لتاريخ الحضارة المصرية مهنيًا وعلميًا، كما يعد أيضًاعنصرًا أساسيًا للوعي القومي.

مدير الإقليمي لليونسكو

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