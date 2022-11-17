رضا عبد العال: المنتخب لم يتأهل لمونديال 2010 "بفعل فاعل".. فيديو

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن منتخب مصر تعرض لمؤامرة في تصفيات كأس العالم عام 2010 والتي حرمته من المشاركة في كأس العالم وقتها مع حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" منتخب مصر مع حسن شحاتة المدير الفني السابق لم يتأهل لبطولة كأس العالم 2010 بفعل فاعل وكلنا يعلم الأسباب التي أدت لغياب المنتخب عن المونديال ".



وتابع:"تم تغيير قاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض حتى يتم استبعاد منتخب مصر من التأهل إلى كأس العالم 2010 ".

موعد مباراة مصر وبلجيكا..

وتقام مباراة مصر وبلجيكا يوم الجمعة المقبلة على ملعب جابر الأحمد، وتبدأ في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تذاع مباراة منتخب مصر أمام بلجيكا عبر قناة "on time sports".

قائمة منتخب مصر لودية بلجيكا

وأعلن روي فيتوريا القائمة النهائية للمعسكر الثاني في الفترة من ١٣ إلى ١٨ نوفمبر استعدادًا لودية بلجيكا المقرر لها يوم ١٨ نوفمبر وتضم ٢٤ لاعبا وهم:

محمد الشناوي

أحمد الشناوي

محمد عواد

عمر جابر

اكرم توفيق

أحمد حجازي

علي جبر

اسامة جلال

محمود علاء

محمد حمدي

حسين السيد

طارق حامد

حمدي فتحي

محمد النني

إمام عاشور

محمود حمادة

محمد مجدي قفشة

طاهر محمد طاهر

أحمد سيد زيزو

محمد صلاح

محمود تريزيجيه

أحمد حسن كوكا

عمر مرموش.

مصطفى محمد.