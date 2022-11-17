رضا عبد العال: حسن شحاتة أفضل مدرب في تاريخ الكرة المصرية.. فيديو

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر يعد الأفضل في تاريخ الكرة المصرية وليس أي شخص أخر.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" حسن شحاتة أفضل مدرب في تاريخ الكرة المصرية وليس محمود الجوهري مع احترامي الكامل له والمنتخب لم يتأهل لمونديال 2010 "بفعل فاعل".



وتابع:" قطاعات الناشئين في الأندية "مليئة بالمجاملات" وفي رأيي أن رواتب مدربي الدوري "طبيعية" ".

موعد مباراة منتخب مصر وبلجيكا..

وتقام مباراة مصر وبلجيكا يوم الجمعة المقبلة على ملعب جابر الأحمد، وتبدأ في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تذاع مباراة منتخب مصر أمام بلجيكا عبر قناة "on time sports".

قائمة منتخب مصر لودية بلجيكا

وأعلن روي فيتوريا القائمة النهائية للمعسكر الثاني في الفترة من ١٣ إلى ١٨ نوفمبر استعدادًا لودية بلجيكا المقرر لها يوم ١٨ نوفمبر وتضم ٢٤ لاعبا وهم:

محمد الشناوي

أحمد الشناوي

محمد عواد

عمر جابر

اكرم توفيق

أحمد حجازي

علي جبر

اسامة جلال

محمود علاء

محمد حمدي

حسين السيد

طارق حامد

حمدي فتحي

محمد النني

إمام عاشور

محمود حمادة

محمد مجدي قفشة

طاهر محمد طاهر

أحمد سيد زيزو

محمد صلاح

محمود تريزيجيه

أحمد حسن كوكا

عمر مرموش.

مصطفى محمد.