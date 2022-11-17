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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة سارة.. الأهلي يستهدف ضم برازيلي جديد لخط الهجوم

صدى البلد

 

أكد الإعلامي إسلام صادق أن البرازيلي برونو فيليبي جناح فريق أومونيا القبرصي  دخل دائرة اهتمامات النادي الأهلي ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح والسويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي تمهيداً للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير المقبل.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج البريمو على قناة تن:" عرض جهاز الكرة بالنادي الأهلي على السويسري مارسيل كولر مدرب القلعة الحمراء ضم البرازيلي برونو فيليبي جناح فريق أومونيا القبرصي ولاعب أولمبياكوس اليوناني السابق حيث أنه يجيد اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر ومركز 8 أيضاً.

وتابع:"وتبلغ قيمة البرازيلي برونو فيليبي جناح فريق أومونيا القبرصي 3مليون دولار وبدأ النادي الأهلي في تجهيز عرض رسمي لشرائه من ناديه.

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نشر أحمد عبد القادر ، لاعب النادى  الأهلى صورة له عبر خاصية استورى بموقع التواصل الاجتماعى “ إنستجرام ”. 

وظهر أحمد عبد القادر فى الصورة فى تدريبات النادي الأهلي استعدادا لمباراة المقاولون العرب في كأس مصر، والمحدد لها يوم ٢٧ من الشهر الجاري.


واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم تحت قيادة السويسري مارسيل كولر على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمباراة المقاولون العرب في كأس مصر، والمحدد لها يوم ٢٧ من الشهر الجاري.

وحرص الجهاز الفني على تخصيص فقرة تدريبات بدنية في الجيم، شارك بها اللاعبون على مجموعتين، قبل استكمال بقية فقرات المران في الملعب.

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة قصيرة قبل انطلاق المران الذي اشتمل على فقرات متنوعة في إطار تجهيز اللاعبين من كافة الجوانب.

مرتضى منصور الأهلى الزمالك البرازيل إسلام صادق الانتقالات الشتوية

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