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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يغلق على انخفاض طفيف بعد ملامسة أعلى مستوياته في 3 أشهر

صدى البلد

أغلقت أسعار الذهب  على خسائر، بعد أن لامست أعلى مستوى لها في 3 أشهر خلال الجلسة، حيث واصل السوق البحث عن تلميحات حول مسار أسعار الفائدة من الاحتياطي الفدرالي.

 

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.01% أو دولاراً واحداً إلى 1775.80 دولار للأونصة، وقد تم تداوله عند مستوى مرتفع بلغ 1788.20 دولار، وهو أعلى مستوى خلال اليوم لأكثر العقود نشاطًا منذ 17 أغسطس، وفقًا لبيانات FactSet.

 

ولم تدعم التوترات السياسية أسعار الذهب، بعد سقوط صاروخ روسي في بولندا قيل إنه لا يوجد ما يشير إلى أنه كان هجومًا متعمدًا، وفقًا لوكالة AP.

 

قال روبرت رولينغ أحد الأسواق محلل في Kinesis Money: "يبدو أن الذهب الآن ببساطة يستوعب انتعاش سعره الأخير، في انتظار المحفز التالي".

 

وفيما يتعلق بما يحتمل أن يطلق شرارة الارتفاع التالي للذهب، قال إن المعدن - وكذلك جميع فئات الأصول الأخرى – معلقة بأي تصريح لأي مسؤول في مجلس الاحتياطي الفدرالي".

 

فيما قالت ماري دالي، رئيسة الاحتياطي الفدرالي في سان فرانسيسكو، إن سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي قد يتجه إلى الارتفاع أعلى 5٪ مع بدء تباطؤ التضخم.

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