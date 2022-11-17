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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هبوط حاد في سعر الدولار العالمي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 سجل الدولار أمس الأربعاء، ما يزيد قليلا على أدنى مستوياته في عدة أشهر مقابل معظم العملات الرئيسية، مع تباطؤ التدفقات الداعمة للعملة التي تعد ملاذا آمنا بعد أن قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن صاروخا تسبب في انفجار في بولندا ربما لم يتم إطلاقه من روسيا.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ستة عملات رئيسية 0.24% إلى 106.26.

وارتفع اليورو في أحدث المعاملات 0.47% ليصل إلى 1.0399 دولار. واتجه إلى استعادة أعلى مستوى في أربعة أشهر ونصف عند 1.0481 دولار الذي لامسه في اليوم السابق بعد أن جاء تضخم أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أقل من التوقعات، مما عزز الرهانات على أن تضخم أسعار المستهلكين الذي جاء أقل من المتوقع الأسبوع الماضي سوف يتكرر.

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كانت العملة الأوروبية الموحدة قد تراجعت عن هذا المستوى إلى 1.028 دولار بعد أنباء الانفجار في بولندا، التي دفعت المتعاملين نحو الملاذ الآمن الدولار، مما تسبب أيضا في انخفاض الأسهم.

وارتفع الدولار 0.2% أمام الين الياباني مسجلا 139.63 ين وسط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل خلال التداول في طوكيو.

وتراجع الدولار 0.15% مقابل الفرنك السويسري إلى 0.9418، مقتربا من أدنى مستوى في سبعة أشهر سجله أول أمس الثلاثاء.

تدابير متطرفة

وبحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، فإن الاضطرابات التي يشهدها الاقتصاد والأسواق العالمية هذا العام في جزء كبير منها نتيجة زيادة الإقرار بحجم التحدي الذي يمثله مستوى التضخم في الولايات المتحدة، والتدابير المتطرفة التي سيضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذها للسيطرة على الأسعار.

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وعندما بدأ الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة في مارس، كانت الأسواق تتوقع أن يبلغ سعر الفائدة النهائي 2.8% فقط. واعتبارًا من منتصف نوفمبر، ارتفع هذا التوقع إلى 5% - وهو ما يطابق توقعات "بلومبرج إيكونوميكس" التي صدرت في يوليو.

ورجحت "بلومبرج" أن يضطر البنك إلى زيادتها أعلى من ذلك إذا كان الاحتياطي الفيدرالي يقلل من تقدير المعدل الطبيعي للبطالة، أو إذا أدى الوباء إلى تدهور كبير في الإنتاجية، فقد نرى سعراً للفائدة الأساسية يرتفع إلى 6%.

هناك أيًضً مخاطر من الناحية الأخرى، حتى لو كانت أقل احتمالاً. لكن ظهورها سيحتاج أكثر بكثير من الصدمات التي شهدناها حتى الآن، غير أن فترة طويلة من الفوضى في السوق - من النوع الذي شوهد بعد الاضطراب المالي بسبب الميزانية المصغرة للمملكة المتحدة في سبتمبر - قد تكون كافية لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بالتوقف عند سعر فائدة أقل.

الفرنك السويسري الولايات المتحدة اليورو روسيا الرئيس الأمريكي الدولار جو بايدن سعر الدولار

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