صحف الكويت.. الجمهوريون يفوزون بالأغلبية في مجلس النواب الأمريكي وزيلينسكي يؤكد: الصاروخ الذي ضرب بولندا "روسي"

مصر توقع اتفاقيات بقيمة 83 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة

كوريا الشمالية تطلق صاروخاً بالستياً باتجاه البحر الشرقي

إيران.. مقتل رجلي أمن وإصابة 3 بهجوم مسلح في أصفهان

البنتاجون: أي هجوم صيني على تايوان سيكون مثل غزو روسيا لأوكرانيا

واشنطن تحمّل إيران مسؤولية الهجوم على ناقلة نفط قبالة عُمان

ولي العهد السعودي يصل كوريا الجنوبية في زيارة رسمية

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الوطن" إن صندوق مصر السيادي وقع مع عدد من المطورين عدة اتفاقيات وبروتوكولات تعاون بقيمة تبلغ 83 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الراي" بأن الولايات المتحدة، أدانت الهجوم على ناقلة نفط قبالة ساحل عُمان في اليوم السابق متّهمة إيران بتنفيذه، في بيان صادر عن مستشار الأمن القومي جايك ساليفان.

وقال ساليفان: "بعد مراجعة المعلومات المتاحة، نحن متأكدون من أن إيران يحتمل أن تكون قد نفذت هذا الهجوم باستخدام مسيّرة، وهو سلاح مميت تستخدمه بشكل متزايد وعبر عملائها في كل أنحاء الشرق الأوسط وتنقله إلى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا".

وأفادت "الجريدة" بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وصل إلى عاصمة كوريا الجنوبية سول، في زيارة رسمية.

وكان في استقبال ولي العهد بمطار القاعدة الجوية (سوينج نام ) رئيس وزراء كوريا هان دوك سو. وأجريت مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الملكي السعودي، والوطني الكوري، واستعراض حرس الشرف.

دوليًا، قالت "الأنباء" إن الحزب الجمهوري حقق السيطرة على مجلس النواب الأمريكي، ليضمن وإن بغالبية ضئيلة قاعدة تشريعية تمكنه من معارضة برنامج عمل الرئيس جو بايدن خلال العامين المقبلين.

وستكون الغالبية الجمهورية في مجلس النواب بالكونجرس أقل بكثير مما كان الحزب يأمله، بعد إخفاقه أيضا في السيطرة على مجلس الشيوخ في أعقاب أداء مخيّب خلال انتخابات منتصف الولاية.

وذكرت "القبس" أن الجيش الكوري الجنوبي، أعلن أن كوريا الشمالية أطلقت "صاروخا بالستيا غير محدد"، في أحدث عملية إطلاق لصاروخ ضمن موجة غير مسبوقة، وبعد ساعات فقط من تحذير بيونج يانج من رد عسكري "أشد ضراوة" على الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين.

وأشارت "الجريدة" إلى مقتل رجل أمن وإصابة 3 آخرين في هجوم مسلح استهدف دورية لرجال الأمن بمحافظة أصفهان وسط إيران، مضيفة أن "مسلحين يستقلون دراجة نارية، فتحوا النار على رجال الأمن في محافظة أصفهان في وقت متأخر من مساء الأربعاء، ما أسفر عن مقتل اثنين من رجال الأمن وإصابة 3 آخرين بجروح".

ونقلت "الوطن" عن ئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي، تحذيره من أن أي هجوم صيني على تايوان سيكون خطأ استراتيجيًا، مثل غزو روسيا لأوكرانيا، على حد تعبيره.

وقال الجنرال مارك ميلي: "أعتقد أن القرارسيكون غير حكيم، سيكون خطأ سياسيا، خطأ جيوسياسيا، خطأ استراتيجيا، على غرار الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا".

وأوضحت "الراي" أن لرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، أن الصاروخ الذي سقط في بولندا وأودى بحياة شخصين كان روسيا.

وقال زيلينسكي في تصريحات متلفزة: "لا شك لدي بأنه ليس صاروخنا.. أعتقد أنه كان صاروخا روسيا، بناء على تقاريرنا العسكرية".

