عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بملابس رياضية.. شاهد أحدث ظهور لـ ميرنا نور الدين عبر انستجرام

ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين

نشرت الفنانة ميرنا نور الدين صورة سيلفي جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”. 

وظهرت ميرنا نور الدين في صورة سيلفي بملابس رياضية، مما نال اعجاب متابعيها.

 

يُذكر أن آخر أعمال ميرنا نور الدين مسلسل "دايما عامر" من بطولة مصطفى شعبان، سينتيا خليفة،  لبلبة، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، كريم عفيفى، أحمد الشامى، سما إبراهيم، لمى كتكت، خالد محروس، محمد جمعة ومن كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج مجدي الهواري ومن إنتاج الباتروس للمنتج الكبير كامل أبو علي.

وتدور قصة وأحداث مسلسل "دايما عامر" حول مناقشة قضية مهمة تشغل الرأي العام وكل البيوت المصرية وهي مشكلة التعليم في مصر خاصة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة في المدارس ومحاولة الوقوف عليها ومناقشتها ووضع بعض الحلول لها، ويناقش العمل عددا من المشكلات التي تواجه الطلاب في مراحل التعليم المختلفة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 839 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

مرتضى منصور يخرج عن صمته ويكشف إفلاس الزمالك.. فيديو

صوت وصورة .. إعلان عاجل من مرتضى منصور في الزمالك

مخطوبين وخلّفوا | قرار من نيابة أشمون ضد شاب وفتاة

مركز الاستشعار عن بُعد بالأرصاد: بنسبة كبيرة ستتوقف الدراسة بالإسكندرية هذا الشتاء

أقوى من المضاد الحيوي.. وصفة لعلاج المخلوي التنفسي ونزلات البرد الحادة

الدولار يهبط بقوة إلى نقطة غير متوقعة عالميا..وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

رد عسكري قوي.. تحذير شديد اللهجة من كوريا الشمالية لأمريكا

ترشيحاتنا

استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية .. موعد ومكان ودية منتخب مصر للشباب وبنين

نصيحة لقائدي المركبات.. تعرف على الحالة المرورية بالطرق في القاهرة والجيزة

الإلحاح في الطلب.. زيلينسكي يطلب أسلحة من الحكومة الإسرائيلية الجديدة

بروفة قوية.. منتخب مصر الأوليمبي يلتقي المغرب وديا استعدادا لزامبيا

اليوم.. منتخب مصر للشباب يواجه بنين وديا استعدادا لكأس أمم أفريقيا

أسعار الذهب اليوم الخميس 17-11-2022 بالأسواق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين الأجرأ؟.. الفساتين القصيرة تثير ضجة في رابع أيام مهرجان القاهرة|شاهد

بسبب الفستان... إلهام شاهين توضع في مأزق| شاهد

ايش تتوقعون.. شمس الكويتية تكشف تفاصيل عملها الضخم مع خالد يوسف

بدون لحوم.. طريقة عمل نودلز بمذاق لا يقاوم

فيديو

قرار عاجل من الحكومة يخص المقبلين على الزواج .. فيديو

فقدان الوعي | ظهور وباء مجهول في السودان بـ 100 إصابة .. فيديو

صواريخ تضرب بولندا العضو في حلف الناتو .. هل تشعل حربا عالمية ثالثة؟ "فيديوجراف"

بعد خروجه من القسم .. تصريح مستفز من صاحب واقعة محل الكشري..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

اﻟﻤﺰﻳﺪ