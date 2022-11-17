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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من المطار.. نوال الزغبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نوال الزغبي
نوال الزغبي

شاركت الفنانة نوال الزغبي، فيديو جديدا لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت نوال الزغبي في الفيديو بإطلالة شتوية من المطار استعدادا للسفر، مما نال إعجاب متابعيها.

وخرجت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن صمتها بعد الجدل الأخير الذي أثاره رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات التي تتعمد نشر الأخبار المفبركة، بسبب القول إن نوال الزغبي تنتقد الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بعد عودتها للفنان المصري حسام حبيب.

وجاء تعليق نوال على أغنيتها "حفلة"، ولم تقصد أي أحد محدد في تعليقها، وقالت: "هي الغنية انعملت للمرأة القوية، واللي ما في حدا بيهزمها، وكرامتها بتضل مرفوعة، وهي بتقول يا إيه، يا لأ".

وبعد أن أخذ الموضوع حيّزاً من المبالغة، كتبت نوال الزغبي توضيحاً لترد على ملفقة الأخبار الكاذبة، وقالت: "رجاء ما حداً يقوّلني شي مش قايلته".

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