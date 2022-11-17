نصيحة لقائدي المركبات.. تعرف على الحالة المرورية بالطرق في القاهرة والجيزة

استعرض عاصم الشندويلي، مراسل “صدى البلد” الحالة المرورية لأهم الطرق والمحاور من داخل الغرفة المركزية للإدارة العامة بمرور الجيزة، قائلًا إن كوبري أكتوبر، الذي يعد الشريان الرابط بين محافظتي القاهرة والجيزة، يشهد حالة من السيولة المرورية في كلا الاتجاهين.

ونصح “الشندويلي"، كل قائدي المركبات، وتحديدا فترة الذروة الصباحية أو حتى فترة الذروة المسائية بعد الأعمال وعودة الموظفين إلى منازلهم، الاتباع التام للقواعد والإرشادات المرورية، حفاظا على سلامتهم.

وأوضح أن هناك سيولة مرورية بمحور بن زايد الجنوبي بالعاصمة الإدارية الجديدة على جانبي الطريق، إلى جانب منطقة الروبيكي، ومنطقة القوس الغربي أعلى الدائري، لافتا إلى أن هناك بعض الأحجام المرورية بمنطقة الأعمال تحديدا من طلعة الرماية حتى نزلة المريوطية.

وللتعرف على الحالة المرورية للمزيد من الطرق والمحاور، شاهد الفيديو..

