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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

42% نسبة الطاقة المتجددة في الاستراتيجية المصرية|فيديو

الطاقة المتجددة
الطاقة المتجددة

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء و الطاقة، أنه تم وضع إستراتيجية مصرية للطاقة المتجددة،  تهدف إلى تعدد مصادر الطاقة، مضيفاً أن الطاقة المتجددة سوف تكون نسبتها في إستراتيجية الطاقة 42%.

الطاقة المتجددة 

  وأضاف أيمن حمزة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8الصبح"المذاع على فضائية "DMC"، أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي بزيادة نسبة الطاقة المتجددة واستخداماتها، مثل: الهيدروجين الأخضر، و تحلية مياه البحر من خلال استخدام  الطاقة المتجددة.

وأشار  المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء و الطاقة إلى أن مصر أصبح لديها إنتاج من الطاقة المتجددة، و إفريقيا لديها الكثير من مصادر الطاقة المتجددة، و لكنها تحاج إلى إستثمارات، و المزيد من الدعم.

 

 

الدكتور أيمن حمزة وزارة الكهرباء و الطاقة قنا الطاقة المتجددة الرئيس السيسي الهيدروجين الاخضر

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