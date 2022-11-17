42% نسبة الطاقة المتجددة في الاستراتيجية المصرية|فيديو

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء و الطاقة، أنه تم وضع إستراتيجية مصرية للطاقة المتجددة، تهدف إلى تعدد مصادر الطاقة، مضيفاً أن الطاقة المتجددة سوف تكون نسبتها في إستراتيجية الطاقة 42%.

الطاقة المتجددة

وأضاف أيمن حمزة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8الصبح"المذاع على فضائية "DMC"، أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي بزيادة نسبة الطاقة المتجددة واستخداماتها، مثل: الهيدروجين الأخضر، و تحلية مياه البحر من خلال استخدام الطاقة المتجددة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء و الطاقة إلى أن مصر أصبح لديها إنتاج من الطاقة المتجددة، و إفريقيا لديها الكثير من مصادر الطاقة المتجددة، و لكنها تحاج إلى إستثمارات، و المزيد من الدعم.