ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر داخل مصانع بالعاشر من رمضان

أكدت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية انه بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تم تشديد الرقابة على الأسواق والأنشطة التجارية والتموينية.

وأضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه تم تشكيل حملة من ادارة تموين العاشر من رمضان برئاسة محمود احمد عبدالرحمن مدير الادارة ومفتشي الإدارة وتم تحرير محضر رقم ١١١٧٣ أول العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب مصانع المواد الغذائية لوجود منتجات وخامات مجهوله المصدر وتم التحفظ على 15 برميل مربي زنة الواحد ١٥٠ كيلو مربي بإجمالي وزن ٢٢٥٠ كيلو و ٥٠ كرتونة مربي بكل كرتونة ٤٨ برطمان مربي زنة الواحد ١٧٠ جرام بإجمالي وزن ٤٠٨ كيلو و ٢٠ جركن بلاستيك عسل ابيض زنة الواحد ٢٥ كيلو بإجمالي وزن ٥٠٠ كيلو عسل ابيض علي ذمة المحضر.

كما تم تحرر محضر رقم ٤٩٣١ جنح ثان العاشر ضد أحد التجار التمونين لقيامه بالبيع بأزيد من السعر الرسمي للمقررات التموينية وتحرير المحضر رقم ٤٩٣٢ جنح ثان العاشر ضد أحد التجار التمونين لقيامه بالبيع بأزيد من السعر الرسمي للمقررات التموينية.

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