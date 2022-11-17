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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تفاصيل مذكرات التفاهم الموقعة خلال قمة المناخ كوب27| فيديو

إتفاق بين القابضة
إتفاق بين القابضة للغازات الطبيعية وشيل مصر

كشف تقرير عرضته قناة إكسترا نيوز الإخبارية؛ عن عدد من مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال قمة المناخ.

وتم توقيع إتفاق بين شركتي القابضة للغازات الطبيعية وشيل مصر للحد من الإنبعاثات الحرارية، كما تم اتفاق لدراسة مشروع غازات الشعلة بتسهيلات مصرية لإسالة الغاز؛ كما عقدت اتفاقية إزالة الكربون الصناعي بخليج السويس وذلك بين القابضة للغاز وشركتي سي إسبليت وجنرال الكتريك، بجانب مذكرات بين إيجاز وتوتال وهيئة البترول وإنرجيز للتعاون في حلول لإزالة لكربون.

كما تم عقد مذكره تفاهم بين مايكروسوفت مصر وإيجاز لتطوير خارطة طريق إيجاس للإستدامة، كما تم اتفاق بين قطاع البترول وتويوتا لدراسة الجدوى لمشروع الامونيا الزرقاء كخطة للطاقه النظيفة.

كما تمت مذكرة بين إيجاز وهايلورك للحد من انبعاثات غازات الشعله وإنتاج الهيدروجين.

 

 

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