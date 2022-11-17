عضو "التطوير العقاري": «الأعلى للاستثمار» فرص جاهزة للمصريين والعرب والأجانب

أكدت الدكتورة عبير عصام الدين رئيسة المجلس العربي لسيدات الأعمال عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن ترأس رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للاستثمار قرار جيد يدعم سرعة اتخاذ القرار وتهيئة مناخ الأعمال أمام المستثمرين.

وأضافت عبير عصام الدين، أن مجلس الأعلى للاستثمار يعد خطوة علي الطريق الصحيح في اتخاذ إجراءات سريعة أكثر من الوزارات المعنية بالأمر، كذلك قد يوفر المجلس فرص استثمارية جاهزة للمصريين والعرب والأجانب.

وقالت عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات: « نثمن وندعم فكرة إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار وكذلك المجالس الاقتصادية في كل محافظة لتوفير الوقت والجهد من خلال دراسات جدوى وفرص استثمارية جاهزة في كل المحافظات».

وأشارت إلي أهمية إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار تزامناً مع المجالس الاقتصادية التي أنشئت بقرار وزير التنمية المحلية في كل محافظة وذلك للبت في توصيات تلك المجالس ومن ثم توفير بيئة العمل المحفزة لإحداث انطلاقة وطفرة وعدالة في تنمية المحافظات علي مستوي الجمهورية.

وكان مجلس الوزراء وافق أمس الأربعاء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتشكيل "المجلس الأعلى للاستثمار" ونظام عمله، والذي نص على أن يُشكل برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي المصري، وعدد من الوزراء ورؤساء الجهات المعنية.

ونص مشروع القرار على أن يجتمع المجلس الأعلى بناء على دعوة من رئيسه، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، ويجوز أن ينيب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء في رئاسة بعض جلسات المجلس، وتلتزم أجهزة الدولة بما يصدر عن المجلس الأعلى من قرارات، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها.