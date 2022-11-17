اليوم.. صالون التنسيقية يناقش أهم قضايا وأهداف كوب 27

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا ثقافيا، اليوم، بعنوان: "مؤتمر المناخ.. الحلول الممكنة وأهم قضايا وأهداف كوب ٢٧"، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، للتعريف بقضايا المناخ وخطورة التغيرات المناخية.

ويناقش الصالون عدة محاور أبرزها قضية التمويل في الدول النامية لمواجهة المناخ، وكيف يسير العالم كله في اتجاه واحد لمواجهة تغير المناخ؟، وما هى أبرز التوصيات ومخرجات المؤتمر؟، وكم يحتاج العالم لمواجهة التغيرات المناخية؟، فضلاً عن كيف تأثر العالم بتغير المناخ؟، ومظاهر التغير المناخ، وماذا لو لم تلتزم الدول في مواجهة التغيرات المناخية، والحلول الممكنة والمطروحة مثل: المدن المستدامة، والنقل المستدام والعمل متعدد المستويات، والحلول القطاعية: إدارة النفايات، بدائل البلاستيك، المباني الخضراء.

يدير الحوار خلال الصالون الإعلامي أحمد عبد الصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون، الدكتور هشام عيسى، المسئول السابق لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، والدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، وبسمة العقدة، عضو لجنة المناخ بالتنسيقية، والمهندس خالد بدر، الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي في البنك الزراعي المصري.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين في مجال البيئة والتغيرات المناخية والمهتمين بقضايا المناخ التي سيتم طرحها خلال قمة المناخ cop27، وذلك تزامنا مع انعقاد القمة بشرم الشيخ .