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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشيلسي يخطط لخطف نجم برشلونة.. تفاصيل

فريق برشلونة
فريق برشلونة

أكد تقرير صحفي، أن نادي تشيلسي الإنجليزي يستهدف التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، أن نادي تشيلسي يخطط للتعاقد  مع عثمان ديمبلي، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

كما ذكرت صحيفة "سبورت الإسبانية، أن برشلونة يدرك أن تألق ديمبلي مع منتخب فرنسا في كأس العالم 2022، قد يؤثر على مستقبل اللاعب في النادي.

وأضافت الصحيفة، أن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، يعتبر عثمان ديمبلي، ضمن أهم الأعمدة الاساسية في الفريق.

ويمتد عقد عثمان ديمبلي مع برشلونة بنهاية موسم 2022- 2023، وتبلغ القيمة التسويقية للنجم الفرنسي 60 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت.

يذكر أن الدوريات الأوربية متوقفة حاليا، بسبب بطولة كأس العالم 2022، المقرر انطلاقها في قطر 20 نوفمبر الجاري.

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