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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لحيازتهما مواد مخدرة.. المشدد يواجه شخصين ببورسعيد

حبس
حبس

نجحت الاجهزة الأمنية  بدائرة قسم شرطة ثانى الجنوب بمديرية أمن بورسعيد بمنطقة الكاب من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية) حال استقلالهما (مركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية) قيادة أحدهما وبحوزتهما (13 كيس بلاستيكى يحوى نبات الهيدرو المخدر - سلاح أبيض "مطواة" - مبلغ مالى).

و بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الأبيض للدفاع ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

 

عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة 

 

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الأجهزة الامنية الكاب بورسعيد مديرية أمن بورسعيد المواد المخدرة قانون العقوبات

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