يصيب بالكسل والخمول .. جائحة جديدة تضرب فرنسا

اثبتت دراسة جديدة ان هناك جائحة جديدة تضرب فرنسا وتصيب شعبها بالخمول والكسل جاءت هذه الجائحة بسبب فترة الاغلاق التي مر بها العالم بسبب جائجة فيروس كورونا المستجد.

جائحة الكسل تضرب فرنسا

كشفت دراسة جديدة أن الكسل يمنع بانتظام ما يقرب من نصف السكان الفرنسيين من مغادرة منازلهم.

ويقول الباحثون إن "وباء الكسل"، الذي يؤثر على ما يقرب من 45٪ من السكان، هو نتيجة مباشرة لعمليات إغلاق "كوفيد".

وأظهرت الدراسة أنه من وجهة نظر تاريخية، فإن مواقف الفرنسيين من "التوازن بين العمل والحياة" قد تغيرت بشكل كبير.

وفي عام 1990 اعتقد 60٪ من الفرنسيين أن العمل "مهم جدا"، مقارنة بـ 24٪ فقط في عام 2021

اما في عام 1953، اعتقد 54٪ من البالغين العاملين أن لديهم توازنا جيدا بين العمل والحياة.



ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.