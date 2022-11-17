سرب الامتحانات.. خصم 7 أيام من مدير مدرسة كوم النور ببني سويف

قرر محمد عبدالتواب، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، بتنفيذ قرارات النيابة الإدارية الصادرة ضد مدير مدرسة بتهمة تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية فى الدور الثانى فى مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والهندسة والعلوم، وإخطاره بقرارات الجزاء والتوقيع عليها لتنفيذها.

وكانت النيابة الإدارية قررت مجازاة «ع. م. ض» مدير مدرسة كوم النور الإعدادية الجديدة المشتركة، التابعه لاداره سمسطا التعليميه بالخصم 7 أيام من راتبه، بعد أن أثبتت التحقيقات أنه كان رئيس لجنه كوم الرمل الإعدادية، بإدارة سمسطا التعليمية، فى امتحانات الشهاده الإعدادية دور أول فصل دراسي ثاني 2020 و2021.

وتبين من التحقيقات: أنه قام بتسريب امتحانات اللغة العربية يوم 161 يونيو 2021 وماده الدراسات الاجتماعيه يوم 2 يونيو 2021 و ماده الهندسه يوم 3 يونيو 2021 وماده العلوم يوم 6 يونيو 2021، بالمخالفه للقانون والتعليمات.