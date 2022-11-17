عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سرب الامتحانات.. خصم 7 أيام من مدير مدرسة كوم النور ببني سويف

محافظ بني سويف ووكيل
محافظ بني سويف ووكيل التعليم

قرر محمد عبدالتواب، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، بتنفيذ قرارات النيابة الإدارية الصادرة ضد مدير مدرسة بتهمة تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية فى الدور الثانى فى مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والهندسة والعلوم، وإخطاره بقرارات الجزاء والتوقيع عليها لتنفيذها.

مباحث بني سويف تكثف جهودها لفك لغز العثور علي جثة مقتولة

تعاون بين تعليم بني سويف وكلية الطب في أنشطة رياضية وندوات توعوية

حوار مجتمعي استعداداً للمرحلة الثانية من "حياة كريمة" بقرى الفشن

اللجنة التنسيقية للسكان ببني سويف تناقش آليات المشاركة المجتمعية في تنظيم الأسرة

تحصين 35100 من الثروة الحيوانية ببني سويف ضد طاعون المجترات الصغيرة

نائب محافظ بني سويف يناقش تنفيذ مشروعات مقترحة ضمن محور "التدريب والتوظيف"

محافظ بني سويف يجتمع بمسؤولي الكهرباء لبحث حل المشكلات المتعلقة ببعض الخدمات

آداب بني سويف تنظم ندوة عن ريادة الأعمال والمبادرات المجتمعية

تعاون بين تعليم بني سويف وكلية الطب في أنشطة رياضية وندوات توعوية

وكانت النيابة الإدارية قررت مجازاة «ع. م. ض» مدير مدرسة كوم النور الإعدادية الجديدة المشتركة، التابعه لاداره سمسطا التعليميه بالخصم 7 أيام من راتبه، بعد أن أثبتت التحقيقات أنه كان رئيس لجنه كوم الرمل الإعدادية، بإدارة سمسطا التعليمية، فى امتحانات الشهاده الإعدادية دور أول فصل دراسي ثاني 2020 و2021.

وتبين من التحقيقات: أنه قام بتسريب امتحانات اللغة العربية يوم 161 يونيو 2021 وماده الدراسات الاجتماعيه يوم 2 يونيو 2021 و ماده الهندسه يوم 3 يونيو 2021 وماده العلوم يوم 6 يونيو 2021، بالمخالفه للقانون والتعليمات.

مباحث بني سويف تكثف جهودها لفك لغز العثور علي جثة مقتولة

تعاون بين تعليم بني سويف وكلية الطب في أنشطة رياضية وندوات توعوية

حوار مجتمعي استعداداً للمرحلة الثانية من "حياة كريمة" بقرى الفشن

اللجنة التنسيقية للسكان ببني سويف تناقش آليات المشاركة المجتمعية في تنظيم الأسرة

تحصين 35100 من الثروة الحيوانية ببني سويف ضد طاعون المجترات الصغيرة

نائب محافظ بني سويف يناقش تنفيذ مشروعات مقترحة ضمن محور "التدريب والتوظيف"

محافظ بني سويف يجتمع بمسؤولي الكهرباء لبحث حل المشكلات المتعلقة ببعض الخدمات

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم بني سويف النيابة الإدارية الشهادة الإعدادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بصورة البطاقة.. كيف تحصل على 11 ألف جنيه شهريا من بنك ناصر

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 839 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

امتحانات شهر نوفمبر لطلاب المدارس .. قرارات نهائية بشأنها

مفاجأة بشأن موقف كهربا في الأهلي وموعد تسديد الغرامة

الدولار يهبط بقوة إلى نقطة غير متوقعة عالميا..وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

مديريات القوى العاملة توفر 6885 فرصة عمل بالمحافظات

قرارات حكومية بتخصيص أراض لإنشاء مراكز رعاية أولية ومجمعات تعليم أزهري بالقاهرة والدقهلية

إدراج 3 مواد دوائية جديدة لـ جدول المخدرات

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يوجه بتسهيل إلحاق طالب من ذوي الاحتياجات بمدرسة خاصة

آداب بني سويف تنظم ندوة عن ريادة الأعمال والمبادرات المجتمعية

تحصين نحو 35 ألف رأس من الثروة الحيوانية ببني سويف ضد الطاعون

مباحث بني سويف تكثف جهودها لفك لغز العثور علي جثة مقتولة

تعاون بين تعليم بني سويف وكلية الطب في أنشطة رياضية وندوات توعوية

حوار مجتمعي استعداداً للمرحلة الثانية من "حياة كريمة" بقرى الفشن

اللجنة التنسيقية للسكان ببني سويف تناقش آليات المشاركة المجتمعية في تنظيم الأسرة

تحصين 35100 من الثروة الحيوانية ببني سويف ضد طاعون المجترات الصغيرة

ترشيحاتنا

انخفاض أسعار الأرز قريبا وحل لغز اختفائه من الأسواق.. أعلى سعر 18 جنيها

في حدود 5500 جنيه.. ريلمي تطلق هاتفين بكاميرا 108 ميجا بكسل وأندرويد 13

وكيل الأزهر لطلاب الأقصر: الشهيد أحمد منسي خط بدمائه معاني التضحية والوفاء

عباس شومان: الأزهر اتخذ من نصوص القرآنِ والسنة مرتكزات ومنطلقات لترسيخ السلام

سرقت منهن 12 مليون جنيه.. مستريحة دمياط نصبت على السيدات وهربت.. شاهد

البورصة تربح 8.1 مليار جنيه في نهاية تعاملات اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة لافتة.. رانيا منصور تثير الجدل بظهورها على الريد كاربت| شاهد

تظهر حول العين.. علامة مبكرة على تراكم الكوليسترول في الأوعية الدموية

اليوم العالمي للولادة المبكرة.. أطفال خدج أصبحوا شخصيات بارزة كتشرشل وأينشتاين

دار الإفتاء تؤيدني.. هبة قطب تثير الجدل من جديد: "احضنوا زوجاتكم"

فيديو

لا توجد آثار للعنف.. تفاصيل وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح

عندها 22 سنة.. فتاة تدخل لإجراء عملية لوز فتفارق الحياة| تغطية خاصة

سعر الدولار اليوم والذهب يرتفع مجددا

تحذير هام.. طبيب يكشف كارثة تفعلها الأمهات عند سخونية الطفل |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ