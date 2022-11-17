سها بهجت: الحملة الترويجية للسياحة المستدامة تستهدف 12 سوقا في دول أوروبا

أكدت الدكتورة سها بهجت المتحدث بأسم وزارة السياحة و الأثار، أنه تم إطلاق حملة ترويجية دولية للترويج للسياحة المستدامة في مصر، و تستهدف الترويج لمصر كمقصد مستدام، و يتم عرض جميع المقومات السياحية المستدامة بها.

الوسائل المستخدمة في الترويج للسياحة المستدامة



وأضافت سها بهجت خلال مداخلة هاتفية على فضائية"DMC"، أن السياحة المستدامة تعني، ممارسة النشاط السياحي، بدون التعارض مع البيئة، بل و يحافظ عليها للأجيال المستقبلية، مؤكدة أن حملة الترويج للسياحة المستدامة تستهدف 12 سوقاً في مختلف الدول الأوروبية، و العربية.

وأشارت المتحدث بأسم وزارة السياحة و الأثار إلى، أن وسائل التواصل الأجتماعي، هي أكثر الوسائل المستخدمة في الترويج، و هي من الأدوات الأساسية و الحديثة للترويج على مستوى العالم، الحملات الدعائية المختلفة، التي تتم في عدة أماكن و دول، بالإضافة إلى أستخدام المؤثرين و المدونين المشهورين، الذين لديهم نسبة متابعة عالية.