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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامي جمال يروي موقفا كوميديا برفقة زوجته.. شاهد

صدى البلد

شارك الفنان رامي جمال صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر رامي برفقة زوجته، وكتب: "عاوزه اسافر زهقانه، ودي كانت آخر حاجة قالتها ناریمان وهي صاحية، باقي السفرية والخروجة كانت بالشكل ده.. مین تعرفوه بيعمل كده؟؟ منشن للناس النشيطة دي ياريتني سافرت لوحدي".

 

وسبق أن علَّق المطرب رامي جمال، على تفاعل عدد كبير من جمهوره مع خبر عودته لزوجته ناريمان، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب رامي جمال: “من أعظم النعم هي إن البني آدم يشوف في عيون الناس وتصرفاتهم وكلامهم إنهم بيحبوه وأنا فعلا محظوظ بحبكم جدا جدا جدا”.

عودة رامي جمال إلى زوجته

وسبق أن أعلنت المطربة المعتزلة ناريمان، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، انفصالها عن زوجها المطرب رامي جمال.

وكتبت ناريمان قائلة: " تم الطلاق بيني وبين رامي أتمنى له كل الخير وأتمنى يكون سعيد في حياته الجديدة وأتمنى لنفسي كمان الخير والسعادة".

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