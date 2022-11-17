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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مهندسة ديكور: مصر بها استلهامات تكفي للتصدير للخارج | فيديو

مهندسة الديكور داليا
مهندسة الديكور داليا جابر

قالت مهندسة الديكور داليا جابر؛ إنها تتعامل مع العميلة من خلال تنفيذ أحلامها خلال فترة تنفيذ الديكورات في المنزل في جميع مراحل التنفيذ واختيار الخامات.

أضافت داليا جابر خلال لقائها في برنامج حكاية مصرية المذاع على قناة صدى البلد الفضائية مع الفنانه هالة فاخر؛ أنها تستلم المنزل على الطوب الأحمر أو المحارة وتقوم بعد ذلك بإعداد الديكورات بعد فهم أفكار العميلة لكي تتجنب القيام بتعديلات في مراحل العمل المختلفة.

أوضحت مهندسة الديكور؛ أنها لا تحب التحدث عن أعمالها ونجحاتها ولكنها تترك هذا الدور لعملائها لشرح التجربة الخاصة بهم على صفحتها على فيسبوك؛ معلقه أنها تفهم العميل بشكل صحيح حتى يتم العمل كما يريد؛ معلقة أن مصر من أفضل الدول في العالم بها استلهامات تراثية وحضارية تكفي للتصدير للخارج.

وتابعت أنها تعي جيدا طبيعة الناس لا تحب النقض وعلى هذا الأساس تقوم بإعطاء المشورة للعميل بطريقة محببة بشكل يزيد الثققة فيها كمهندسة؛ مشيرة إلى أنه تم اختيارها كنموذج للشخصيات الناجحة عام 2013 على مستوى الوطن العربي وحصلت على جائزتين في مصداقية التنفيذ من أمريكا.

 

 

مهندسة الديكور داليا جابر إستلهامات تصدير مصر الوطن العربي

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