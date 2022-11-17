علام والدرندلي وسفير مصر يدعمون المنتخب الوطني في ختام الاستعداد لمواجهة بلجيكا

استقبل جمال علام رئيس اتحاد الكرة ، السفير أسامة شلتوت سفير مصر في الكويت في مران المنتخب الوطني اليوم الذي أقيم باستاد جابر الأحمد في ختام الاستعداد لمواجهة بلجيكا وديا غدا الجمعة.

وشهد المران حضور خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد وحازم امام عضو المجلس ووليد العطار المدير التنفيذي.

على جانب آخر ، علم صدى البلد أن محمد صلاح نجم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم سيشارك بشكل طبيعي مع الفراعنة غدا أمام بلجيكا في المباراة الودية بينهما رغم سفره اليوم إلى دبي لحضور حفل جائزة أفضل لاعب في العالم الخاص بجلوب سوكر .

وتوجه اليوم محمد صلاح نجم منتخب مصر و ليفربول الإنجليزي إلى دبى لحضور حفل جلوب سوكر في النسخة الثالثة عشرة ، بعد تواجد محمد صلاح نجم ليفربول في القائمة النهائية للمرشحين بجائزة جلوب سوكر ، على أن يعود صلاح للكويت في نفس اليوم للمشاركة في ودية بلجيكا غدًا.

وأعلن مجلس دبي الرياضي القائمة النهائية للاعبين المرشحين لجائزة الأفضل جلوب سوكر فى النسخة الـ13 من جوائز دبي جلوب سوكر العالمية خلال الحفل "جلوب سوكر" الذى ينطلق اليوم الخميس لتوزيع جوائز الأفضل فى عالم كرة القدم حيث يتصدر محمد صلاح نجم ليفربول بجانب إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي وكريم بنزيما لاعب ريال مدريد القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة جلوب سوكر 2022.

