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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يورا محمد تستعرض جمالها وأناقتها بإطلالة جذابة

يورا محمد
يورا محمد

تألقت الفنانة يورا محمد، فى صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وبدت "يورا" بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستان قصير ومكشوف باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلا بطريقة تتناسب مع إطلالتها لتخطف القلوب بظهورها الجذاب، ولاقت الصور ردود أفعال مختلفة.

يذكر أن الفنانة يورا محمد شاركت في عدد من الأعمال الفنية منها، فيلم "تفاحة حوا"، من بطولة، سهر الصايغ، تارا عماد، عفاف رشاد، هند عبد الحليم، امانى السويسى، مصطفى عبد السلام، محمد حاتم، كما شاركت من خلال فيلم "روج" من بطولة، حسن حرب، شريهان شاهين، امير صلاح عضو بلاك تيما، وهو من تأليف أمير نسيم وأحمد عبد الوهاب، وإخراج جون اكرام

 

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IMG_٢٠٢٢١١١٧_١٤٤٤١٤
فستان مكشوف يورا محمد إطلالة ساحرة جلسة تصوير تستعرض جمالها

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