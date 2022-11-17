يورا محمد تستعرض جمالها وأناقتها بإطلالة جذابة

تألقت الفنانة يورا محمد، فى صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وبدت "يورا" بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستان قصير ومكشوف باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلا بطريقة تتناسب مع إطلالتها لتخطف القلوب بظهورها الجذاب، ولاقت الصور ردود أفعال مختلفة.

يذكر أن الفنانة يورا محمد شاركت في عدد من الأعمال الفنية منها، فيلم "تفاحة حوا"، من بطولة، سهر الصايغ، تارا عماد، عفاف رشاد، هند عبد الحليم، امانى السويسى، مصطفى عبد السلام، محمد حاتم، كما شاركت من خلال فيلم "روج" من بطولة، حسن حرب، شريهان شاهين، امير صلاح عضو بلاك تيما، وهو من تأليف أمير نسيم وأحمد عبد الوهاب، وإخراج جون اكرام