ابتسامة بلون الفوشيا.. ديانا كرزون في أحدث إطلالة| شاهد

شاركت الفنانة ديانا كرزون، متابعيها عدة صورًا لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وبدت ديانا بإطلالة رقيقة، وارتدت سترة باللون الفوشيا تنتمى لقصة v، أما من الناحية الجمالية اعتمدت تسريحة شعر بسيطة، وتركت خصلات شعرها الكيرلي منسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجًا بسيطًا، مع تحديد عينيها بالماسكرا والأيشادو، ولون الروز في الشفاه.





وطرحت النجمة الأردنية ديانا كرزون، أحدث اغنياتها التي تحمل اسم "نجم مصر" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان محمد مصطفى ملك، توزيع وميكس وماستر توما.



وأحيت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، مؤخرا حفلا غنائياً ضمن مهرجان صيف عمان، وقدمت خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها، كما أحيت ديانا كرزون مؤخراً، حفلا غنائيا ضمن احتفالات عيد استقلال الأردن.



وطرحت الفنانة الأردنية ديانا كرزون مؤخرًا، أغنية بعنوان "هيه على الله" على موقع "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعى، والأغنية من كلمات عباس عبد الله، وألحان كرار شريف، توزيع ميثم علاء الدين.