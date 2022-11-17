جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة

تمكن رجال الجمارك بالادارة الأولي بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة مصطفي حلمي الجندي مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنه 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنه 1975 وتعديلاته .

وفي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من مسقط على رحلة الخطوط الجوية العمانية اشتبه عبد الرحمن محمود الصياد مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب مصري الجنسية قادم من تايلاند ترانزيت مسقط أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية نظرا لارتباكه الشديد .

وبالعرض على أحمد محمد فوزي مدير إدارة الحركة المشرف علي العمل بالخط الأخضر قرر تكليف عبد الرحمن سيد اسماعيل مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود علب فيتامينات ، بفتحها تبين وجود شرائط لعقار يشتبة أن يكون من عقار الترامادول المخدر بالمخالفة للنوع المكتوب على العلب ، كما تبين وجود عدد آخر من الأقراص بإجمالى 210 قرص مخبأة بين طيات ملابسه.

قرر د . أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك بالمبنى رقم 2 بمطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 147 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات وعرض الراكب علي النيابة المختصة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابه على المنافذ الجمركيه والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .