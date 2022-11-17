مواطن تعرض للخيانة الزوجية: مراتي طلعت إعلان وراثة يفيد بأنني متوفي

روى المواطن سامي عبد المجيد ضيف الإعلامية مايا الشربيني في برنامج " ساعة زمن "، تفاصيل مشكلة خيانة تعرض لها بسبب زوجته وقيامها بإصدار إعلان وراثة مزور يفيد بأنه متوفي.

وقال سامي عبد المجيد في حواره مع الإعلامية مايا الشربيني في برنامج " ساعة زمن " المذاع على قناة " صدى البلد 2": "كنت متزوج قبل عام 1993 وبعد لما خلفت طفلين مراتي توفت، وقررت بعدها اتجوز واحدة تربي العيال".

وأضاف سامي عبد المجيد: "بالفعل اتجوزت واحدة عشان تربي العيال، لكن بعد الجواز تركتني واختفت".

وتابع سامي عبد المجيد: "فضلت أدور عليها لكني ملقتهاش وكانت حامل مني قبل ما تسيبني وتمشي في عام 1993".

وأكمل سامي عبد المجيد: "بعد 6 سنوات لقيت والدتي بتكلمني وبتقولي تعالى شوف ابنك من مراتك اللي سابتك".

ولفت سامي عبد المجيد: "فوجئت بوفاة ابني في حادث، ولقيت زوجتي التي تركتني طلعت إعلان وراثة مزور يفيد بأنني متوفي".

وأكمل سامي عبد المجيد: "لقيت زوجتي التي تركتني حاطة اسم بنت معها في إعلان الوراثة عشان تورث معاها“، مضيفا: ”لما زوجتي سابتني في 1993 مكنتش طلقتها لكنها اتجوزت واحد تاني وهي لسه على ذمتي".