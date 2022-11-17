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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مواطن تعرض للخيانة الزوجية: مراتي طلعت إعلان وراثة يفيد بأنني متوفي

سامي عبد المجيد
سامي عبد المجيد

روى المواطن سامي عبد المجيد ضيف الإعلامية مايا الشربيني في برنامج " ساعة زمن "، تفاصيل مشكلة خيانة تعرض لها بسبب زوجته وقيامها بإصدار إعلان وراثة مزور يفيد بأنه متوفي.

 

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وقال سامي عبد المجيد  في  حواره مع الإعلامية مايا الشربيني في برنامج " ساعة زمن " المذاع على قناة " صدى البلد 2": "كنت متزوج قبل عام 1993 وبعد لما خلفت طفلين مراتي توفت، وقررت بعدها اتجوز واحدة تربي العيال".

 

وأضاف سامي عبد المجيد: "بالفعل اتجوزت واحدة عشان تربي العيال، لكن بعد الجواز  تركتني واختفت".

 

وتابع سامي عبد المجيد: "فضلت أدور عليها لكني ملقتهاش وكانت حامل مني قبل ما تسيبني وتمشي في عام 1993".

 

وأكمل سامي عبد المجيد: "بعد 6 سنوات لقيت والدتي بتكلمني وبتقولي تعالى شوف ابنك من مراتك اللي سابتك".

 

ولفت سامي عبد المجيد: "فوجئت بوفاة ابني في حادث، ولقيت زوجتي التي تركتني طلعت إعلان وراثة مزور يفيد بأنني متوفي".

 

وأكمل سامي عبد المجيد: "لقيت زوجتي التي تركتني حاطة اسم بنت معها في إعلان الوراثة عشان تورث معاها“، مضيفا: ”لما زوجتي سابتني في 1993 مكنتش طلقتها لكنها اتجوزت واحد تاني وهي لسه على ذمتي".

سامي عبد المجيد مايا الشربيني ساعة زمن طلاق اخبار التوك شو

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