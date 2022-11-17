محمد صلاح على رأس الحاضرين لحفل جوائز جلوب سوكر للأفضل في العالم

تواجد محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، في حفل توزيع جوائز جلوب سوكر للكشف عن أفضل لاعب في العالم لعام 2022.

ويُنظم مجلس دبي الرياضي حفل جوائز جلوب سوكر لاختيار اللاعب الأفضل في العالم في نسختها الثالثة عشرة.

وحضر العديد من النجوم لحفل جوائز جلوب سوكر على رأسهم سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، زلاتان إبراهميموفيتش مهاجم ميلان الإيطالي، والأسطورة الإنجليزية واين روني.

وغادر محمد صلاح معسكر منتخب مصر بالكويت، لحضور حفل جوائز جلوب سوكر،على أن يعود للمعسكر عقب نهاية الحفل.

ويتنافس محمد صلاح رفقة كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني، وإيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم.