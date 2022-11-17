أحمد شعبان: تفضيل المنتج المحلي خطوة للتحول من الاستيراد إلى التصنيع

أكد أحمد شعبان، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ،وعضو المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، ان اتجاة الحكومة لتفضيل المنتج المحلى وتفعيل القانون الذى اصدره مجلس الوزراء فى هذا الشأن خطوة جيدة وتعمل على حماية الصناعة الوطنية

واضاف فى تصريحات على هامش مشاركته فى فعاليات المعرض الدولى "ماك تك " الثاني والعشرين لماكينات تشكيل وتشغيل المعادن سي ان سي ومعدات اللحام والعدد الصناعية ،المنعقد خلال الفترة من ١٧ الي ٢٠ نوفمبر بمركز مصر للمعارض الدولية، بمشاركة ٧٥٠ علامة تجارية كبري والذى افتتحه المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة اليوم الخميس ان قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بمنح الرخصة الذهبية للمستثمرين لمدة 3 اشهر بمثابة الفانوس السحرى - على حد وصفة - حيث يعتبر حماية للمستثمر من الإجراءات التعقيدية والروتينية فى رحله الحصول على الرخص الأزمة لإنشاء المصانع.

ولفت الى وجود فرصة سانحة للاتجاه لزيادة الصادرات المصرية فى الأسواق الخارجية ، خاصة مع كافة الاجراءات التى اتخذتها الحكومة لدعم التصدير وحماية الصناعة الوطنية ، ومنها سرعة صرف مستحقات دعم التصدير ، اضافة الى عودة العمل بالتحصيل المستندى بدلا من الاعتماد المستندى وهو من الاجراءات الهامة التى اتخذها البنك المركزى.

وأشار الى ان ازمة سلاسل الإمداد لم تكن أبدا عائقا أمام صادرات مصر من الماكينات والآلات والمعدات ، حيث اننا نسعى حاليا لفتح أسواق تصديرية جديدة خلال الفترة المقبلة.

ونوه الى ان الاصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة مؤخرا ومنها الرخصة الذهبية ستساهم فى التحول من الاستيراد الى التصنيع، والعمل على جذب الاستثمارات محليا وأجنبيا، لافتا الى ان مبادرة تطوير الصناعة المصرية "ابدأ " خطوة هامة لدعم الصناعة الوطنية وخاصة الموجهة للتصدير واحلال المنتج المصري محل الاستيراد.

،طالب بضرورة تحريك عجلة الإنتاج من خلال تسهيل دخول الخامات ومستلزمات الإنتاج الأساسية لاستدامة الإنتاج واستقرار السوق خلال الفترة الحالية.



وأشار إلى انشاء أكبر مصنع لانتاج ماكينات الCNC في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مساحة 10آلاف متر بمنطقة العاشر من رمضان باستثمارات مصرية(البنك الأهلي المصري) وصناديق استثمار سعودية وامارتية تبلغ 30 مليون دولار.

ولفت شعبان الى أن الطاقة الإنتاجية للمصنع المزمع افتتاحه في 2024 نخو 1500 ماكينة سنويا، وبوفر 600 فرصة عمل منوها بأن ماكينات الCNC تضم( الراوتر-البلازما-فايبرليزر-تناية-مقص-ميلينج) باستثمارات تبلغ 30 مليون دولار.