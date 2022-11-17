تعليمات خاصة لـ يوسف حسن بمران الزمالك اليوم

حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على منح يوسف حسن مهاجم الأبيض، تعليمات خاصة على هامش التدريبات التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للفترة المقبلة.

وتحدث فيريرا مع اللاعب أثناء خوض البرنامج التدريبي الموضوع له، ومنحه بعض التعليمات الفنية الخاصة بجانب أمور أخرى في إطار الاستعداد للفترة المقبلة.

وطالب المدير الفني اللاعب بالتركيز وتنفيذ المطلوب بكل دقة كي يكون جاهزا بالشكل الأنسب للمرحلة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم ٢٦ نوفمبر الجاري، على ملعب استاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

فيريرا