تدريبات تأهيلية بمران الزمالك لأحمد فتوح

أدى أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خفيفة بالكرة على هامش المران الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للفترة المقبلة.

وخاض اللاعب تدريباته تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع للاعب لتجهيزة بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وأدى أحمد فتوح تدريبات الجري الخفيف بمحيط الملعب، ويحرص الجهاز الطبي على متابعة حالة اللاعب بشكل دوري للتأكد من جاهزيته للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد الإصابة التي تعرض لها من قبل في وجه القدم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم ٢٦ نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.