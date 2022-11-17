عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

المستشفى كامل العدد .. تعرف على تطورات إصابة لاعبي الأهلي / فيديوجراف

النادى الأهلي
النادى الأهلي

مستشفى الأهلي ..  إصابات لاعبي الأهلي عرض مستمر .

فما يعود لاعب من إصابة إلا ويصاب لاعب أو اثنين.

وأصبح مستشفى الأهلي كامل العدد . 

قائمة المصابين تضم العديد من نجوم الفريق.

أبرزهم محمد عبدالمنعم بعدما أجرى جراحة ناجحة في الأنف.

 

تطورات إصابة عبدالمنعم وديانج وعمار حمدي في الأهلي

 

وقطع عمار حمدي شوطا كبيرا في طريق العودة إلى المشاركة الجماعية بعدما وصل إلى ‏المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي ويخضع لفحص طبي خلال الأسبوع المقبل لتحديد ‏مشاركته التدريجية في التدريبات.‏


خضع أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، لفحوصات طبية بالنمسا اليوم للإطمئنان علي الآلآم التي يعاني منها في الركبة.


 

ولمتابعة المزيد حول إصابات لاعبي الأهلي وموعد عودتهم للتدريبات .. تابع الفيديو جراف التالي:

الأهلى محمد عبدالمنعم اليو ديانج عمار حمدي أيمن أشرف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجابة طالب عن سؤال بالامتحان تثير الجدل على مواقع التواصل .. تفاصيل

بصورة البطاقة.. كيف تحصل على 11 ألف جنيه شهريا من بنك ناصر

كيلو الأرز بـ 10 جنيهات ونصف فقط.. من أين تحصل عليه؟

امتحانات شهر نوفمبر لطلاب المدارس .. قرارات نهائية بشأنها

10 جنيهات للجرام.. ارتفاع الذهب بشكل كبير وهذا سعر عيار 21

تحذير شديد اللهجة للمواطنين .. تخزين الأرز في المنزل يعرضك لهذه العقوبة

قبل الإعلان الرسمي .. تسريبات : محمد صلاح أفضل لاعب في العالم 2022

تحذير شديد اللهجة من الصحة.. دواء يباع بالصيدلية يعالج البرد ويسبب الموت

موضوعات متعلقة

ورم باليد.. هل مات الفنان الأردني أشرف طلفاح مقتولا بالقاهرة/ فيديو جراف

فرح مافيهوش راجل.. حفل زفاف في دولة عربية يثير جدلا| فيديو جراف

النقاب خطر..حسين فهمي يتحدث عن زواجه من أنغام وعلاقته بالوسط الفني/فيديو جراف

ترشيحاتنا

اتاخدت على خوانة..ماذا قالت تقارير المستشفى عن تحاليل إدمان شيرين عبد الوهاب؟

الانسحاب من زابوريجيا.. وكالة الطاقة الذرية تتبني قرارا جديدا ضد روسيا

بعد غياب عامين.. عودة معرض الكويت الدولي للكتاب لاستقبال الزائرين

حماية المستهلك: 2 مليون جنيه غرامة الإتجار في أزمة الأرز

بسبب حرب روسيا وأوكرانيا.. جنرال كبير بالجيش الأمريكي يتحدي البيت الأبيض

الكويت.. حريق في مصنع إسالة الغاز بمصفاة ميناء الأحمدي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنادي مهنا وزوجها بإطلالة تكشف خسارتها الوزن بمهرجان السينما.. صور

بتحب الكشري.. سر غير متوقع عن رشاقة سولاف فواخرجي

ميرهان حسين بفستان يشعل مهرجان القاهرة السينمائي

تحذير شديد اللهجة من الصحة.. دواء يباع بالصيدلية يعالج البرد ويسبب الموت

فيديو

المستشفى كامل العدد .. تعرف على تطورات إصابة لاعبي الأهلي / فيديوجراف

بمحضر شرطة.. شاهد| اللانش بوكس الذي تسبب في فصل طالب من المدرسة

فرصة .. شروط ومواعيد حجز وحدات الإسكان الاجتماعي ودار مصر وجنه

يصيب بالكسل والخمول .. جائحة جديدة تضرب فرنسا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ