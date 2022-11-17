المستشفى كامل العدد .. تعرف على تطورات إصابة لاعبي الأهلي / فيديوجراف

مستشفى الأهلي .. إصابات لاعبي الأهلي عرض مستمر .

فما يعود لاعب من إصابة إلا ويصاب لاعب أو اثنين.

وأصبح مستشفى الأهلي كامل العدد .

قائمة المصابين تضم العديد من نجوم الفريق.

أبرزهم محمد عبدالمنعم بعدما أجرى جراحة ناجحة في الأنف.

وقطع عمار حمدي شوطا كبيرا في طريق العودة إلى المشاركة الجماعية بعدما وصل إلى ‏المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي ويخضع لفحص طبي خلال الأسبوع المقبل لتحديد ‏مشاركته التدريجية في التدريبات.‏



خضع أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، لفحوصات طبية بالنمسا اليوم للإطمئنان علي الآلآم التي يعاني منها في الركبة.





ولمتابعة المزيد حول إصابات لاعبي الأهلي وموعد عودتهم للتدريبات .. تابع الفيديو جراف التالي: