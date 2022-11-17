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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة الزقازيق يتفقد المطبعة والجراج لبحث آليات التطوير

رئيس جامعة الزقازيق
رئيس جامعة الزقازيق

تفقد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق عدد من القطاعات المختلفة بالجامعة ، وذلك للمتابعة والوقوف علي سير العمل بهذه القطاعات،  حيث يأتى ذلك في إطار سلسلة من الزيارات الميدانية التفقدية التي يقوم بها رئيس الجامعة لمتابعة العمل بالقطاعات المختلفة. 

 

اطمئن رئيس الجامعة خلال الجولة التفقدية اليوم على مطابع الجامعة للإطلاع على وضعها الراهن والعمل على تطويرها بما يواكب المستجدات والتحول الرقمي، وبحث طرق وآليات التطوير مشددًا على ضرورة استثمار الطاقات البشرية الموجودة والإفادة من الآلات والمعدات الصالحة للعمل.

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كما تفقد " الدرندلى" جراج الجامعة لإطمئنان على مدى كفاءته، وعمل خطة لتطوير الجراج وتعزيز الامكانات المتاحة والاستفادة منها والعمل على توفير سبل الراحة للعاملين والطلاب. 

الشرقية جامعة الزقازيق الزقازيق رئيس جامعة الزقازيق لتحول الرقمي

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