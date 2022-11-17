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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة الزقازيق يستقبل وزير التربية والتعليم الأسبق بمكتبه

صدى البلد

استقبل الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الدكتور هلال الشربيني رئيس لجنة قطاع التربية النوعية والاقتصاد المنزلي، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأسبق، وذلك لتهنئته بتولي رئاسة الجامعة، وذلك بحضور الدكتور هاني حلمي عميد كلية التربية النوعية، والدكتور عبده كساب القائم بأعمال عميد كلية الآداب، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس. 

 

 أكد رئيس الجامعة أهمية عمل لجنة قطاع التربية النوعية والاقتصاد المنزلي في متابعة القطاع داخل الجامعات علي مستوي الجمهورية والعمل علي تطويرها من كافة الجوانب التعليمية والتدريبية.

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كما أعرب  رئيس الجامعة عن سعادته بهذه الزيارة التى تمثل دفعة للأمام لكلية التربية النوعية وحافزاً مهماً لمواصلة التطوير المنشود بها مثل بقية كليات الجامعة، لتحقيق الميزة التنافسية لخريجيها ومواكبة تطلعات الجامعة ووزارة التعليم العالى لتنمية المواهب ورعاية المبدعين.

 

جدير بالذكر أن لجنة قطاع التربية النوعية والاقتصاد المنزلي تقام بشكل دوري شهري في كل جامعة، حيث تستضيف كلية التربية النوعية بجامعة الزقازيق اجتماع اللجنة لهذا الشهر.

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