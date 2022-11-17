محاكمة عضو مجلس إدارة استولى على أدوية تقدر بـ 5 ملايين جنيه

قررت محكمة جنايات القاهرة، مد أجل الحكم على عضو مجلس إدارة إحدى شركات الأدوية بتهمة الاستيلاء علي أدوية تقدر بـ 5 ملايين جنيه من جهة عمله لجلسة 14 ديسمبر.



مجلس إدارة شركة

وكشف أمر الإحالة أن المتهم "م . ع . أ ح" ،مدير المبيعات وعضو مجلس إدارة احدي شركات الأدوية ، انه في غضون الفترة من عام 2016 وحتى عام 2019 بدائرة قسم مدينة نصر أول ،محافظة القاهرة، بصفته عضو مجلس ادارة احدي الشركات المساهمة ومدير مبيعاتها أستولي بغير حق وبنية التملك علي أدوية وأموال مملوكة لجهة عمله وجدت في حيازته بسبب وظيفته.

مجلس إدارة شركة

وأوضح، أمر الإحالة، أن المتهم عضو مجلس إدارة احدى الشركات، سرق ادوية قيمتها أربعة ملايين وثمانمائة أثنين وستين ألفا وخمسمائة جنيها مصريا 4862500 مليون جنيها مصريا بأن استولي علي عدد ثلاثمائة وسبعة وخمسين عبوة من العينات المجانية لدواء مرضي السرطان " ASParagineaSE VL " البالغ قيمتها أربعة ملايين وأربعمائة واثنين وستين ألفا وخمسمائة جنيها مصريا 4462500 مليون جنيها مصريا ومبلغ مالي ناتج فروق المناقصات المبرمة بين جهة عمله والشركة المصرية لتجارة الأدوية وإصداره أربعمائة ألف جنيها مصريا 400000ألف جنيها مصريا.

جهة عمله

واضاف أمر الإحالة ، أن ذلك كان بطريق الحيلة بأن خاطب شركة ميداك الألمانية المصنعة للأدوية بصفة جهة عمله وكيلها كمكتب علمي لجهة عمله " وهمي غير صادر ترخيص بإنشائه " وطلب منها إرسال عينات مجانية للدعاية وللتبرع بها لجهات معينة ضمن شحنات الأدوية المرسلة ثم خاطب الشركة المصرية لتجارة الأدوية المسئولة عن الاستيراد والتوزيع بطلب العينات لتوزيعها واستبدال قيمة فروق المناقصات المستحقة لجهة عمله بمائة عبوة لدواء مرضي السرطان Hydroxy Urea 500 Mg ومائة عبوة لدواء مرضي السرطان Detimedac 200 Mg ،و أرسل مندوبي الشركة لتسلمها ولم يقم باثباتها في دفاتر الشركة وباعها لحسابه واحتبس ثمنها لنفسه دون توريده لخزينة جهة عمله وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.