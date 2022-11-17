كواليس مران الأهلي قبل مواجهة المقاولون العرب.. فيديو وصور

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الثاني اليوم والذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، وذلك في إطار الاستعدادات للمرحلة المقبلة.

وقاد أندريس اندويا، مدرب الأحمال؛ اللاعبين في فقرات تدريبية في الجيم، قبل انطلاق المران الجماعي للفريق على ملعب التتش بالجزيرة.

وقاد مارسيل كولر، المدير الفني، اللاعبين في تدريبات فنية متنوعة بالمران، قبل أن يختتم فقرات التدريب بتقسيمة شارك فيها جميع اللاعبين.

وحرص كولر على الاجتماع بالجهاز الفني للفريق على هامش المران في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، لمناقشة بعض الأمور الفنية والإدارية خلال الفترة المقبلة.

وانتظم أليو ديانج لاعب وسط الفريق في فقرات المران الجماعي، بعدما أدى جلسة تدريبات منفردة صباح اليوم ضمن البرنامج التدريبي المحدد له.

ويواصل الفريق تدريباته صباح غد الجمعة على ملعب التتش، حيث يكتفي الجهاز الفني بمران واحد غدًا حسب البرنامج الذي حدده مسبقًا.

ويستعد الأهلي حاليا لمنافسات الفترة المقبلة، والتي تبدأ بمواجهة فريق المقاولون العرب في كأس مصر.

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