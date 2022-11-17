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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد بيومي يتغنى بـ صلاح: استطعت أن تجمع الحب وتكون عظيما

محمد صلاح
محمد صلاح

 

 

وجه المحلل الرياضي خالد بيومي التهنئة للنجم المصري محمد صلاح، بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب بالعالم بتصويت جمهور تيك توك لعام 2022 من مؤسسة جلوب سوكر.


وكتب بيومي فى تغريدة له عبر حسابه علي موقع تويتر "ان تكون محبوبا افضل من ان تكون عظيما وانت استطعت ان تجمع الحب وانت تكون عظيما مبروك محمد صلاح"

وحصل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، على جائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب في العالم لعام 2022، بتصويت الجماهير.


وحصد صلاح الجائزة بعدما حصد أكبر عدد من الأصوات على حساب الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني، والنرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو.

 

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