بيتكلم وينقل تجربته | إعلامي مهنئا محمد صلاح بجائزة جلوب سوكر

هنأ الإعلامي الرياضي ابراهيم عبد الجواد النجم المصري محمد صلاح، بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب بالعالم بتصويت جمهور تيك توك لعام 2022 من مؤسسة جلوب سوكر.

وكتب عبد الجواد فى تغريدة له عبر حسابه علي موقع تويتر "كم الفخر والسعادة اللي الواحد حس بيه وصلاح بيتكرم وبيتكلم وبينقل تجربته وخبراته للناس في حضور صفوة نجوم الكورة في العالم"

وحصل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، على جائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب في العالم لعام 2022، بتصويت الجماهير.

وحصد صلاح الجائزة بعدما حصد أكبر عدد من الأصوات على حساب الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني، والنرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو.