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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| عرض البلاك فرايداي أحدث موبايل شاومي بـ 24 جنيه بس.. وبأستيكة بس هتصلح كل الخدوش اللي في شاشة موبايلك

صدى البلد

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أخيرا.. تحديث جديد في واتساب هيسمحلك تفتحه على كل موبايلاتك في نفس الوقت

 

أطلق تطبيق واتساب WhatsApp  وهي منصة مراسلة فورية مملوكة لشركة ميتا Meta ، تحديث جديد يسمح بربط حساب المستخدم بهاتفه الآخر أو جهاز التابلت الذي يعمل بنظام أندرويد .

 

عرض البلاك فريداي..أحدث موبايل شاومي بـ 24 جنيه بس

 

يقدم موقع Giztop الأجنبي صفقة لا يسبق لها مثيل في البلاك فريداي على أحدث هاتف ذكي من شاومي Xiaomi Redmi Note 12 Pro. ويعد موقع Giztop صيني المنشأ حيث يقوم بتقديم العروض على أفضل الهواتف الذكية الصينية مثل شاومي و وان بلس وغيرها من الشركات الصينية الرائدة الأخرى، ولحسن الحظ يقوم الموقع بالشحن لدول العالم.

 

بأستيكة.. هتصلح كل الخدوش اللي في شاشة موبايلك

 

صار من الشائع تعرض الهواتف للخدش، وبالطبع تكون الخدوش مزعجة جدا عند النظر إليها مما قد يدفعك لتبديل الشاشة بالكامل، لكنه لحسن الحظ يمكن للخدوش الطفيفة والمتوسطة التخلص منها في المنزل.

 

أفضل 5 موبايلات تحت 5000 جنيه في مصر

 

يشهد قطاع الهواتف الذكية ارتفاعا كبيرا في الأسعار خلال الفترة الأخيرة بسبب ازدياد معدلات التضخم العالمية وارتفاع سعر الدولار، وبشكل عام يتم استيراد الهواتف الذكية من الخارج لذا فإن ارتفاع تكلفة الشحن كانت سبب رئيسي في زيادة السعر.

 

بسعر 5000 جنيه فقط..موبايل سامسونج Galaxy M32 بكاميرا 64 ميجابكسل

 

كشفت شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية عن هاتف Galaxy M32 في شهر يونيو العام الماضي الذي جاء ببعض المواصفات المميزة مع سعر قليل، مما وضعه كهاتف من أفضل الهواتف الاقتصادية حول العالم.

 

بكاميرا سيلفي 44 ميجابكسل..موبايل جديد من Vivo بربع سعر iPhone

 

كشفت شركة فيفو Vivo الصينية الرائدة عن هاتف جديد من سلسلة V21 تحت اسم Vivo V21s 5G ، والذي يأتي بمجموعة من المواصفات المميزة وأهمها جودة كاميرا السيلفي العالية والأداء القوي للهاتف.

 

 

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