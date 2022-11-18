أخبار التكنولوجيا| عرض البلاك فرايداي أحدث موبايل شاومي بـ 24 جنيه بس.. وبأستيكة بس هتصلح كل الخدوش اللي في شاشة موبايلك

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أطلق تطبيق واتساب WhatsApp وهي منصة مراسلة فورية مملوكة لشركة ميتا Meta ، تحديث جديد يسمح بربط حساب المستخدم بهاتفه الآخر أو جهاز التابلت الذي يعمل بنظام أندرويد .

يقدم موقع Giztop الأجنبي صفقة لا يسبق لها مثيل في البلاك فريداي على أحدث هاتف ذكي من شاومي Xiaomi Redmi Note 12 Pro. ويعد موقع Giztop صيني المنشأ حيث يقوم بتقديم العروض على أفضل الهواتف الذكية الصينية مثل شاومي و وان بلس وغيرها من الشركات الصينية الرائدة الأخرى، ولحسن الحظ يقوم الموقع بالشحن لدول العالم.

صار من الشائع تعرض الهواتف للخدش، وبالطبع تكون الخدوش مزعجة جدا عند النظر إليها مما قد يدفعك لتبديل الشاشة بالكامل، لكنه لحسن الحظ يمكن للخدوش الطفيفة والمتوسطة التخلص منها في المنزل.

يشهد قطاع الهواتف الذكية ارتفاعا كبيرا في الأسعار خلال الفترة الأخيرة بسبب ازدياد معدلات التضخم العالمية وارتفاع سعر الدولار، وبشكل عام يتم استيراد الهواتف الذكية من الخارج لذا فإن ارتفاع تكلفة الشحن كانت سبب رئيسي في زيادة السعر.

كشفت شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية عن هاتف Galaxy M32 في شهر يونيو العام الماضي الذي جاء ببعض المواصفات المميزة مع سعر قليل، مما وضعه كهاتف من أفضل الهواتف الاقتصادية حول العالم.

كشفت شركة فيفو Vivo الصينية الرائدة عن هاتف جديد من سلسلة V21 تحت اسم Vivo V21s 5G ، والذي يأتي بمجموعة من المواصفات المميزة وأهمها جودة كاميرا السيلفي العالية والأداء القوي للهاتف.