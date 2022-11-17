متحدث الكهرباء: تركيب 13 مليون عداد مسبق الدفع حتى الآن

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الاستراتيجية الوطنية للوقود الأخضر تضمن كل ما يعطي لمصر دورها المحوري في إنتاج الطاقة المتجددة، خاصة الهيدروجين الأخضر.

وتابع "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن مصر وقعت الكثير من الاتفاقيات في مجال الهيدروجين الأخضر بقيمة تصل لـ85 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هناك قائمة كبيرة من المستثمرين يريدون الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة بشكل عام.

ولفت إلى أن الوزارة قامت بتركيب 13 مليون عداد مسبق الدفع، مشيرًا إلى أن المعلومات التي تروج عن العداد مسبق الدفع غير صحيحة، بل على العكس يساعد هذا العداد على التحكم في الاستهلاك وتوفير جزء كبير من الاستهلاك.

وأشار إلى أن وزارة الكهرباء حريصة على تقديم الخدمة بأعلى مستوى، والتواصل مع أي مواطن لديه مشكلة، من خلال متابعة كافة البلاغات بشكل سريع، مطالبًا المواطنين بترشيد الاستهلاك، لأن هذا يعود بالنفع على الجميع سواء المواطن أو الدولة.