شعبة الأدوات الكهربائية تكشف عن سبب ارتفاع الأسعار

قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية باتحاد الصناعات، إن الأجهزة ارتفعت ما بين 5 لـ7.5% لعدة أسباب مختلفة مثل الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت لرفع معدل الفائدة أكثر من مرة، ومعظم المصانع حاصلة على قروض من البنوك، وارتفاع الفائدة أدى لارتفاع التكلفة.

وتابع "هلال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن تأخر الإفراج عن مستلزمات الإنتاج في الموانئ الفترة السابقة أدى لدفع غرامات تأخير حاويات بمبالغ كبيرة، بالإضافة لارتفاع سعر الدولار.

ولفت إلى أن الشحن البحري ارتفع بصورة كبيرة الفترة السابقة، وهذا أثر بصورة كبيرة على الأسعار، موضحا أن ارتفاع الاسعار منذ أزمة كورونا حتى الآن لا يصل لـ30%.

