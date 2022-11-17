لاعب سموحة لكرة الطائرة: الفريق جاهز للموسم الجديد ومتشوق لحصد الألقاب

كشف أحمد عبدالعال دورنكة، لاعب منتخب مصر ونادي سموحة للكرة الطائرة، أن فريقه جاهز للموسم الجديد، بشكل جيد ومتشوق لحصد الألقاب.

وأوضح درونكة، أن سموحة بدأ بالفعل فترة الإعداد للموسم الجديد، بشكل جيد تحت قيادة جهاز فني قوي، ونجح في التعاقد مع صفقات جديدة على مستوى عال.

وشدد على ، أن الفريق أصبح جاهزا بدنياً وفنياً، للموسم الجديد، وخاض عددا من المباريات الودية خلال الفترة الماضية.

وأختتم، سموحة يعتبر الفريق الأول في مصر الذي بدأ فترة الإعداد بشكل مبكر، وهذا ميزة جيدة، تعكس استعداد الفريق للموسم بشكل جيد، والانضمام للمنتخب الوطني شرف كبير لأي لاعب.