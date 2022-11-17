حماية المستهلك: 2 مليون جنيه غرامة الإتجار في أزمة الأرز

قال المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن تطبيق المادة الثامنة من قانون الجهاز على الأرز واعتباره سلعة استراتيجية يعني معاقبة كل من يتاجر بأزمة الأر بالحبس مدة لا تقل عن عام، وغرامة تصل لـ2 مليون جنيه.

وأضاف "حسام الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن المواطن من الممكن أن يقدم الشكاوى الخاصة بسلعة الأرز لوزارة التموين، أو شكاوى مجلس الوزراء، أو على رقم جهاز حماية المستهلك 19588.

وتابع أن الجهاز خلال الـ15 يومًا الماضي قام بالمرور على 33 ألف منشأة، وحرر أكثر من 9058 محضرا، و50% من هذه المحاضر تتمثل في عدم الإعلان عن الأسعار، و30% بيع فوق السعر المعلن، وبعض المخالفات المختلفة.



