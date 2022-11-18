خبير سكاني: 99% من المهاجرين غير الشرعيين أقل من 30 سنة

قال الدكتور أيمن زهري خبير السكان ودراسات الهجرة، إن اسباب الهجرة غير الشرعية نفسها هي أسباب الهجرة بشكل شرعي وهو البحث عن العمل، مشيرًا إلى أن من يقوم بالهجرة غير الشرعية شباب معظمهم أقل من 30 سنة، و99 % من المهاجرين غير الشرعيين من سن 18 إلى 28 سنة.

وأضاف "زهري" في حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الخميس، أن معظم المهاجرين غير الشرعيين ريفيين والمراكب تكاد تكون من قرية واحدة، موضحًا أن هناك قرى معروفة ومشهورة بتصدير الهجرة غير الشرعية وهم حوالي 12 محافظة من المحافظات المصرية، قائلًا: "عندنا قرى في مصر أصبح بها شوارع بالكامل نسبة للدول التي هاجر لها شبابها".

وتابع: "المهاجر دائما لا يرى حالات الفشل بل يرى حالات النجاح فقط، والمحافظات الفقيرة هي الأكثر إقبالًا على الهجرة غير الشرعية"، لافتا إلى أن تقرير المفوضية السامية لشؤون الأمم المتحدة المصريين، أشار إلى أن مصر ثاني الدول تصديرًا للهجرة غير الشرعية بعد بلغاريا في عام 2022 بنسبة 18 %.