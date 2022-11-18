عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير سكاني: 99% من المهاجرين غير الشرعيين أقل من 30 سنة

صدى البلد

قال الدكتور أيمن زهري خبير السكان ودراسات الهجرة، إن اسباب الهجرة غير الشرعية نفسها هي أسباب الهجرة بشكل شرعي وهو البحث عن العمل، مشيرًا إلى أن من يقوم بالهجرة غير الشرعية شباب معظمهم أقل من 30 سنة، و99 % من المهاجرين غير الشرعيين من سن 18 إلى 28 سنة.

 

وأضاف "زهري" في حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الخميس، أن معظم المهاجرين غير الشرعيين ريفيين والمراكب تكاد تكون من قرية واحدة، موضحًا أن هناك قرى معروفة ومشهورة بتصدير الهجرة غير الشرعية وهم حوالي 12 محافظة من المحافظات المصرية، قائلًا: "عندنا قرى في مصر أصبح بها شوارع بالكامل نسبة للدول التي هاجر لها شبابها".

 

وتابع: "المهاجر دائما لا يرى حالات الفشل بل يرى حالات النجاح فقط، والمحافظات الفقيرة هي الأكثر إقبالًا على الهجرة غير الشرعية"، لافتا إلى أن تقرير المفوضية السامية لشؤون الأمم المتحدة المصريين، أشار إلى أن مصر ثاني الدول تصديرًا للهجرة غير الشرعية بعد بلغاريا في عام 2022 بنسبة 18 %.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجابة طالب عن سؤال بالامتحان تثير الجدل على مواقع التواصل .. تفاصيل

تحذير شديد اللهجة من الصحة.. دواء يباع بالصيدلية يعالج البرد ويسبب الموت

بصورة البطاقة.. كيف تحصل على 11 ألف جنيه شهريا من بنك ناصر

كيلو الأرز بـ 10 جنيهات ونصف فقط.. من أين تحصل عليه؟

10 جنيهات للجرام.. ارتفاع الذهب بشكل كبير وهذا سعر عيار 21

اتاخدت على خوانة..ماذا قالت تقارير المستشفى عن تحاليل إدمان شيرين عبد الوهاب؟

قبل الإعلان الرسمي .. تسريبات : محمد صلاح أفضل لاعب في العالم 2022

قرار عاجل من النيابة تجاه الطفل المتهم بالتعرض لفتاة فرنسية بالمقطم

ترشيحاتنا

مظاهرات إيران .. مقتل 10 من قوات الأمن وإطلاق نار وطعن بعدة مدن | شاهد

ظهور مميز لعنقود الثريا طوال شهر نوفمبر.. اعرف السبب

سوريا.. هجوم صاروخي يستهدف قوات التحالف الدولي في قاعدة أمريكية

مصر تعرب عن تعازيها لـ فلسطين إثر حريق مخيم جباليا

لاعب مفاجأة .. ضياء السيد يكشف عن التشكيل الأقرب للمنتخب لمواجهة بلجيكا

شبانة : حل أزمة كهربا وعودته للمشاركة بأوامر الخطيب ورغبة الرعاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توارد أفكار أم سرقة| الغرفة 207 "كوبي بيست" من رواية أمريكية سبقتها بـ 9 سنوات

أوشك أن يمزق "طرحة" العروس..عريس مصري يرقص في حفل زفافه بطريقة هيستيرية

إنجي المقدم تطل ببدلة شفافة في فعاليات مهرجان الفاهرة السينمائي

اتاخدت على خوانة..ماذا قالت تقارير المستشفى عن تحاليل إدمان شيرين عبد الوهاب؟

فيديو

مهرجان القاهرة السينمائي .. ندوة كاملة أبو ذكري والفيلم المصري ١٩ ب

المستشفى كامل العدد .. تعرف على تطورات إصابة لاعبي الأهلي / فيديوجراف

بمحضر شرطة.. شاهد| اللانش بوكس الذي تسبب في فصل طالب من المدرسة

فرصة .. شروط ومواعيد حجز وحدات الإسكان الاجتماعي ودار مصر وجنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ