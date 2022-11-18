عضو شعبة السيارات: السوق لم يعد قادرا على تحمل ارتفاع الأسعار

قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الحديث عن قيام بعض التجار بتسعيير الدولار على 30 جنيهًا أمر غير صحيح على الإطلاق، معقبًا: "السوق لم يعد قادرا على تحمل ارتفاع الأسعار الفترة الحالية".

وتابع عضو شعبة السيارات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن سوق السيارات يواجه ركودا تضخميا، وهذا أدى لتراجع الأسعار في نفس توقيت ارتفاع الدولار.

ولفت إلى أن قرار السماح باستيراد السيارات للمصرين في الخارج كان جيدا للغاية، والتسجيل في هذا القرار مستمر لمدة 4 شهور، ولكن يشترط وجود حساب بنكي مفتوح متوفر فيه ثمن السيارة قبل 3 شهور من صدور القرار.



