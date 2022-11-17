نيفين الكيلاني: الأطفال هم الأمل والرهان عليهم لبناء ثقافة وفكر مستمر.. فيديو

أكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أن المدارس كانت البديل لتقديم الأنشطة الفنية والثقافية لأهالي القرى، خاصة في ظل عدم اهتمام الأهالي بقصور الثقافة في القرى والنجوع.



وقالت الكيلاني، خلال لقائها ببرنامج “كلمة السر"، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أنه لدينا بروتوكولات تعاون بين مصر والعديد من الدول بهدف تعزيز التبادل الثقافي



وتابعت الوزيرة أن فرق قصور الثقافة كانت تشارك في مؤتمر المناخ لإظهار التراث الشعبي المصري لزوار المؤتمر



لو وقعت لازم تقوم تكمل

وأشارت نيفين الكيلاني إلى أن كلمة السر في حياتي “لو وقعت لازم تقوم تكمل”، مؤكدة أن الأطفال هم الأمل والرهان عليهم لبناء ثقافة وفكر مستمر.