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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دبلوماسي روسي: الغرب يتجاهل استخدام أوكرانيا للألغام ضد المدنيين

صدى البلد

قال كونستانتين فورونتسوف نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية، إن الغرب يغض الطرف عن استخدام القوات المسلحة الأوكرانية للألغام المضادة للأفراد والألغام ضد المدنيين.

 

وقال -في الاجتماع الذي تستضيفه جنيف للدول الأعضاء في اتفاقية الأسلحة " اللاإنسانية"- إن "الدول الغربية تغض الطرف عن استخدام الجيش الأوكراني للألغام المضادة للأفراد والألغام حتى ضد المدنيين، وعن استمرار زرع الألغام النشط في المناطق المأهولة بالسكان".

 

وأكد الدبلوماسى الروسي أن الغرب يفضل النظر في الاتجاه الآخر، وهذا "يقود إلى مزيد من التدهور في النظام القانوني الدولي في مجال الحد من التسلح ونزع السلاح ومنع الانتشار".

وأضاف أن موسكو "لن تتحمل هذا الوضع"، وأن روسيا ستواصل اتخاذ خطوات لتعزيز اتفاقية الأسلحة "اللاإنسانية" وبروتوكولاتها.

 

ودخلت اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بأسلحة تقليدية معينة، والمعروفة أيضًا باسم اتفاقية الأسلحة "اللاإنسانية" حيز التنفيذ في 2 ديسمبر 1983. وحتى الآن، انضمت إليها 126 دولة، والغرض الرئيسي من هذه الوثيقة هو حظر أو تقييد استخدام بعض الأسلحة التقليدية التي تعتبر شديدة الضرر للمدنيين والجنود.

كونستانتين فورونتسوف القوات المسلحة الأوكرانية الألغام ضد المدنيين روسيا

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