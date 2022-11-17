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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

غير مسبوق| ارتفاع في أسعار الذهب اليوم .. فيديو

ذهب
ذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر ارتفاعا في الاسعار  ، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق وصلت إلى مستوى غير متوقع منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية في الفترة الماضية وبعد رفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه  .

وارتفعت الأسعار اليوم  ليصل جرام الذهب عيار 21 إلى 1272 جنيها .

رصدت عدسة صدى البلد في ختام تعاملات اليوم الخميس أسعار الذهب بسوق الذهب بشارع شبرا .

في البداية قال ماهر محروس أحد تجار الذهب : ارتفعت أسعار الذهب في اخر اسبوع  ليصبح الذهب عيار 21بـ 1272 جنيها للجرام وعيار18 بـ 1095 جنيها للجرام وعيار 24 بـ 1450 جنيها للجرام.

وأوضح محروس أن الإقبال الفترة الحالية كبير على شراء السبائك الذهبية والجنيهات الذهب، موضحا ان من المتوقع ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة القادمة. مناشدا المواطنين شراء الذهب خلال هذه الفترة قائلا: الذهب افضل استثمار خلال هذه الفترة .

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