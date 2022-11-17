في غياب رونالدو.. منتخب البرتغال يكتسح نيجيريا برياعية استعدادًا لكأس العالم

حقق منتخب البرتغال فوزا كاسحا على ضيفه منتخب نيجيريا برباعية نظيفة، في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم الخميس، استعدادًا لكأس العالم.

وفي غياب كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، بسبب معاناته من التهابات المعدة، فرض أصحاب الأرض سيطرتهم على مجريات الأمور في المباراة، وطمأنوا محبيهم بشأن جاهزيتهم لخوض نهائيات كأس العالم، التي تنطلق في قطر يوم الأحد المقبل.

وافتتح برونو فيرنانديز التسجيل لمنتخب البرتغال في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 35 من ركلة جزاء.

وأضاف جونكالو راموس الهدف الثالث للبرتغال في الدقيقة 82، فيما تكفل جواو ماريو بإحراز الهدف الرابع في الدقيقة 84.

ويلعب المنتخب البرتغالي في المجموعة الثامنة بمرحلة المجموعات في كأس العالم، برفقة منتخبات أوروجواي وغانا وكوريا الجنوبية.

في المقابل، يستعد منتخب نيجيريا لاستئناف مشواره في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، المقررة في كوت ديفوار مطلع عام 2024.