عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في غياب رونالدو.. منتخب البرتغال يكتسح نيجيريا برياعية استعدادًا لكأس العالم

البرتغال
البرتغال

حقق منتخب البرتغال فوزا كاسحا على ضيفه منتخب نيجيريا برباعية نظيفة، في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم الخميس، استعدادًا لكأس العالم.

 

 وفي غياب كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، بسبب معاناته من التهابات المعدة، فرض أصحاب الأرض سيطرتهم على مجريات الأمور في المباراة، وطمأنوا محبيهم بشأن جاهزيتهم لخوض نهائيات كأس العالم، التي تنطلق في قطر يوم الأحد المقبل.

 وافتتح برونو فيرنانديز التسجيل لمنتخب البرتغال في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 35 من ركلة جزاء.

 وأضاف جونكالو راموس الهدف الثالث للبرتغال في الدقيقة 82، فيما تكفل جواو ماريو بإحراز الهدف الرابع في الدقيقة 84.

 ويلعب المنتخب البرتغالي في المجموعة الثامنة بمرحلة المجموعات في كأس العالم، برفقة منتخبات أوروجواي وغانا وكوريا الجنوبية.

 في المقابل، يستعد منتخب نيجيريا لاستئناف مشواره في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، المقررة في كوت ديفوار مطلع عام 2024.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجابة طالب عن سؤال بالامتحان تثير الجدل على مواقع التواصل .. تفاصيل

تحذير شديد اللهجة من الصحة.. دواء يباع بالصيدلية يعالج البرد ويسبب الموت

بصورة البطاقة.. كيف تحصل على 11 ألف جنيه شهريا من بنك ناصر

كيلو الأرز بـ 10 جنيهات ونصف فقط.. من أين تحصل عليه؟

10 جنيهات للجرام.. ارتفاع الذهب بشكل كبير وهذا سعر عيار 21

قرار عاجل من النيابة تجاه الطفل المتهم بالتعرض لفتاة فرنسية بالمقطم

قبل الإعلان الرسمي .. تسريبات : محمد صلاح أفضل لاعب في العالم 2022

تحذير شديد اللهجة للمواطنين .. تخزين الأرز في المنزل يعرضك لهذه العقوبة

ترشيحاتنا

برج الدلو .. حظك اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022 : فرص جيدة لكسب المال

اليمن .. الحوثي يجري تجربة صاروخية خطيرة في الحديدة

"ضياء السيد" عن تصريحات صلاح قبل مواجهة كوت ديفوار بأمم إفريقيا : كانت مفاجئة

وقوف المأمومين متقدمين عن الإمام خارج المصلى يوم الجمعة.. هل يبطلها؟

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 18 نوفمبر 2022 مهنياً وصحياً وعاطفيًا

في غياب رونالدو.. منتخب البرتغال يكتسح نيجيريا برياعية استعدادًا لكأس العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوشك أن يمزق "طرحة" العروس..عريس مصري يرقص في حفل زفافه بطريقة هيستيرية

إنجي المقدم تطل ببدلة شفافة في فعاليات مهرجان الفاهرة السينمائي

اتاخدت على خوانة..ماذا قالت تقارير المستشفى عن تحاليل إدمان شيرين عبد الوهاب؟

هنادي مهنا وزوجها بإطلالة تكشف خسارتها الوزن بمهرجان السينما.. صور

فيديو

مهرجان القاهرة السينمائي .. ندوة كاملة أبو ذكري والفيلم المصري ١٩ ب

المستشفى كامل العدد .. تعرف على تطورات إصابة لاعبي الأهلي / فيديوجراف

بمحضر شرطة.. شاهد| اللانش بوكس الذي تسبب في فصل طالب من المدرسة

فرصة .. شروط ومواعيد حجز وحدات الإسكان الاجتماعي ودار مصر وجنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ