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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أبيض .. اطلالة جريئة ل نادين نسيب عبر إنستجرام

صدى البلد

حرصت الفنانة نادين نسيب نجيم ،  علي مشاركة جمهورها صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهرت  نادين نسيب بإطلالة جذابة جريئة  بفستان مكشوف باللون الأبيض، مما أثار تفاعل وإعجاب متابعيها.

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يذكر أن نقلت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم الى المستشفى، وذلك لعدم تحسن وضعها الصحي، بعد معاناتها جسدياً بسبب نوع من الأنفلونزا  الحاد الذي أصيبت به.


ونشرت نادين نجيم صورة لها من على سرير المستشفى، وعلقت: "ما مشي الحال الا هيك، شو عالـ غريب القوي انتبهوا، كتير عم يجي قوي وبهدّ الجسم".


وبعد ساعات من تلقيها العلاج، طمأنت محبيها الذين أرسلوا لها كماً هائلاً من الرسائل، وقالت: "أنا أحسن الحمد الله بعد الادوية والمصل حاسي حالي أحسن، وعندي نشاط شكراً لرسايلكم".

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